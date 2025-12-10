Кулачные бои и гончарную технологию Тамбовской области включили в этнокультурный реестр РФ

В числе ключевых требований к объектам - их высокая историческая и культурная ценность, а также срок их существования - не менее 40 лет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

ТАМБОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Народные игры "Атмановские кулачки" и технология изготовления федоровской керамики из Тамбовской области включены в федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Об этом сообщил министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев.

"Два уникальных объекта нашей культуры были включены в федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Это народные игры "Атмановские кулачки" в селе Атманов Угол и технология изготовления федоровской керамики: гончарные изделия и глиняная игрушка", - сообщил министр в своем телеграм-канале.

По словам Голубева, в числе ключевых требований к объектам - их высокая историческая и культурная ценность, а также срок их существования - не менее 40 лет.

"Атмановские кулачки" известны еще с 1648 года, они проводились до конца 1980-х, затем наступил почти 20-летний перерыв. Старинную забаву возродили в 2010 году. Ядром праздника является кулачный бой "стенка на стенку" и курагодное гулянье "боярское колесо". В 2013 году традиционные игры "Атмановские кулачки" внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов РФ, в 2014 году Федерацией исконных забав и этноспорта России объявлены титульными русскими играми.

Технология федоровской керамики, включающая в себя гончарные изделия и одноименную глиняную игрушку, является самобытным промыслом, который существовал с середины XVIII века и вплоть до конца XX века. Изделия готовили ленточно-жгутовым способом на ручном гончарном круге. Сырьем для производства служила местная красножгущаяся глина.