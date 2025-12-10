Дети из КБР впервые за последние годы примут участие в Кремлевской елке

Делегация отправится в Москву 24 декабря

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Дети участников специальной военной операции, сироты и победители олимпиад из Кабардино-Балкарии (КБР) примут участие в Кремлевской елке впервые за последние шесть лет. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"28 детей из нашей республики станут участниками главного новогоднего представления страны - Кремлевской елки. В состав группы от Кабардино-Балкарии вошли дети участников специальной военной операции, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, победители различных конкурсов и олимпиад. Это первая поездка наших школьников на праздник в Государственный Кремлевский дворец с 2019 года", - рассказал Коков.

Отмечается, что делегация отправится в Москву 24 декабря, чтобы на следующий день посетить новогоднее представление в Большом зале дворца.

"Кремлевская елка - одно из самых ожидаемых событий зимних праздников для детей. Мероприятие традиционно включает в себя театрализованное представление, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой и вручение памятных подарков. Для детей эта поездка - возможность не только увидеть новогоднюю сказку, но и впервые посетить столицу своей большой Родины", - добавил глава КБР.