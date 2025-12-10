В Петербурге рассмотрели более 50 квартирных споров по "схеме Долиной"

В 29 случаях иски удовлетворили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга за 2024 и 2025 годы рассмотрели 52 гражданских спора о возврате квартир прежним собственникам, продавшим их под влиянием либо якобы под влиянием мошенников. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она уточнила, что в 29 случаях иски были удовлетворены, в 23 - в удовлетворении требований было отказано. Причем при удовлетворении исков суды пока без исключений придерживались правила двойной реституции - то есть покупателя обязывали вернуть квартиру продавцу, а продавца - деньги покупателю.

"Отдельно необходимо отметить, что в каждом случае суд исходит исключительно из того, что представляется сторонами и подтверждено материалами дела, как участники формулируют свои требования. Есть дела, где суд назначал экспертизу. Каждое дело индивидуально, и именно с таким подходом наши суды выносят решения", - рассказала Лебедева.

Она добавила, что многие как положительные, так и отказные решения уже вступили в законную силу.

В последнее время в российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница Полина Лурье лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который назначил заседание по делу на 16 декабря.