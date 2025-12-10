В Татарстане стартовал Всероссийский слет акции "Снежный десант РСО"

В Нижнекамске собрались 130 участников студенческих отрядов и ветеранов движения из 30 регионов России

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Всероссийский слет патриотической акции "Снежный десант РСО. Десант Победы" начал работу в Татарстане. В Нижнекамске собрались 130 участников студенческих отрядов и ветеранов движения из 30 регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).

"В этом году "Снежный десант РСО" прошел в 82 регионах, в нем участвовало более 20 тысяч ребят. Уже 56 лет акция остается востребованной, потому что она про реальные дела и помощь людям. В следующем году сохраним темп, работа над подготовкой к новому сезону уже идет на Всероссийском слете акции. И, конечно, мы продолжим самое важное: поддержку участников СВО и их семей, помощь многодетным, ветеранам, пенсионерам и всем, кому она нужна", - приводятся в сообщении слова председателя правления РСО, депутата Госдумы Юлии Дрожжиной.

Как отметил заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Василий Ислаев, студенческие отряды являются мощной школой патриотического воспитания. "Когда в рамках патриотических акций молодые люди помогают ветеранам, восстанавливают мемориалы, участвуют в донорских акциях, транслируют ценности трудового и патриотического воспитания школьникам, они ощущают свою личную причастность к истории и будущему страны", - подчеркнул он.

В программе слета - тренинги по организации акции, обмен лучшими практиками и выезды в отдаленные населенные пункты для оказания помощи ветеранам, участникам СВО и благоустройства памятников. Участники также проведут встречи со школьниками в рамках программы "Разговоры о важном".

Акция "Снежный десант", зародившаяся в 1969 году в Алтайском крае, в 2025 году получила название "Десант Победы" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ТАСС является генеральным информационным партнером РСО.