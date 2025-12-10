Первый межрегиональный фестиваль "Родина Героев" состоялся в Липецкой области

На конкурс поступило 318 заявок из 35 регионов

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Первый межрегиональный фестиваль военно-патриотического творчества "Родина Героев", организованный Липецким областным Советом депутатов, министерством информационной политики региона и ОБУ издательским домом "Липецкая газета", состоялся в городе Елец. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Фестиваль "Родина Героев", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 84 годовщине Елецкой наступательной операции, объединил сотни авторов со всей России - от Центрального Черноземья до Сибири и Урала. На конкурс поступило 318 заявок из 35 регионов страны", - сказал Артамонов.

Жюри, в состав которого вошли участники специальной военной операции, представители гражданского общества, культуры и искусства, отобрало 33 лучшие работы в трех номинациях: "Проект", "Видео" и "Фото", отметил губернатор, добавив, что каждый лауреат получил памятные дипломы, статуэтки и призы.

"Проведение первого межрегионального фестиваля "Родина Героев" в Липецкой области - событие знаковое. Оно объединило сотни талантливых людей со всей страны для важной цели: сохранить память о подвиге наших предков и рассказать о героях сегодняшнего дня. Особенно символично, что такой форум принял Елец - город, чья история сама является уроком мужества", - подчеркнул Артамонов.

По его словам, в рамках фестиваля также состоялось открытие мурала "Девять веков служения" и митинг, приуроченный ко Дню Героев Отечества.

"Помимо этого, программа мероприятия включала в себя круглый стол с участием ветеранов СВО и общественных деятелей, на котором обсуждали, как создавать искренний, сильный контент о героях сегодняшнего дня - такой же, как о героях 1941 года. Фестиваль стал не только смотром творчества, но и площадкой для живого диалога между поколениями", - добавил Артамонов.