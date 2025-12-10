Почти все документы проходят через аппарат правительства в электронном виде

Показатель составляет более 90%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 90% документов, которые проходят через площадку аппарата правительства РФ, предоставляются в электронном виде, говорится в сообщении аппарата вице-премьера - руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко по итогам общероссийского совещания Банка России.

По словам самого вице-премьера, ежегодно через площадку аппарата правительства проходят порядка 2 млн документов, в том числе нормативных актов, проектов федеральных законов, отзывов и заключений на депутатские инициативы. Григоренко в ходе выступления на совещании отметил, что такой объем требует высокой точности работы, скорости и строгого соблюдения сроков, обеспечить которые позволяет цифровая модель управления.

"В результате сегодня свыше 90% документов на площадке аппарата правительства представлены в электронном виде", - говорится в сообщении аппарата.

Там рассказали, что еще в 2020 году показатель не превышал 35%, при этом такие документы в основном представляли собой лишь скан-копии бумажного оригинала, визуальное отображение. За счет внедрения новой системы электронного документооборота, документы сразу создаются в цифровом виде без дублирования на бумаге. Как пояснили в аппарате вице-премьера, они также содержат структурированные данные, что дает возможность государственным органам работать с электронными документами, в частности, систематизировать их по дате, номеру и виду документа, подразделению и содержанию, отслеживать историю согласования и исполнителей.

"За счет внедрения цифровых инструментов существенно выросли скорость и качество работы с документами. В три раз до 1 дня сократилось среднее время согласования документов за последние 5 лет. При этом в 48 раз до 15 минут уменьшилось время выпуска нормативных актов за аналогичный период", - добавили в аппарате Григоренко.