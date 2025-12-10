РАНХиГС: образовательные связи России и Вьетнама способствуют их сближению

Ректор академии Алексей Комиссаров обратил внимание на то, что полноценной реализации учебных программ не мешает языковой барьер

ХАНОЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Развитие образовательных связей России и Вьетнама способствует сближению двух стран. Такое мнение высказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Алексей Комиссаров в беседе с корреспондентом ТАСС по итогам рабочего визита во Вьетнам, во время которого прошло торжественное открытие программы стажировки для группы федеральных государственных гражданских служащих из России в Политической академии имени Хо Ши Мина.

"Любые образовательные программы - лучший путь к сближению стран и народов. Нашим госслужащим интересно изучить вьетнамский опыт административной реформы, а вьетнамским коллегам - российские результаты в цифровизации госуправления и других сферах", - отметил Комиссаров. Такие контакты, по его словам, "позволяют взглянуть на вызовы под новым углом, переосмыслить свои подходы и лучше понять культуру друг друга".

"Это серьезно облегчает дальнейшее взаимодействие между структурами двух стран", - считает ректор.

Он рассказал, что с момента подписания в мае в ходе визита в Москву генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лама соглашения о сотрудничестве между Президентской академией и Политической академией имени Хо Ши Мина уже было реализовано четыре совместных программы повышения квалификации для российских и вьетнамских госслужащих.

"У нас за это время было запущено четыре образовательных программы: как для вьетнамских госслужащих, так и стажировки, которые проходят для российских госслужащих в Политакадемии Хо Ши Мина. Участники очень высоко оценивают качество программ, говорят, что узнают много полезного. Вьетнамские госслужащие, которые были в Москве, также дают высокие оценки", - сообщил Комиссаров.

Он обратил внимание на то, что полноценной реализации учебных программ не мешает языковой барьер.

"Не все вьетнамские коллеги говорят по-русски, и не все наши специалисты знают вьетнамский язык, хотя приятно видеть, что многие представители старшего поколения во Вьетнаме русский понимают. Для всех программ обеспечен профессиональный синхронный перевод высокого качества, поэтому информация передается полностью и точно", - подчеркнул руководитель РАНХиГС.

Аудитория имени генсека ЦК Компартии

Аудиторию в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ назвали в честь То Лама, добавил Комиссаров.

То Лам принял ректора РАНХиГС после открытия в Политической академии имени Хо Ши Мина новых образовательных программ для высокопоставленных госслужащих России и программы повышения квалификации для вьетнамских госслужащих в Ханойском государственном университете. Комиссаров проинформировал генсека ЦК КПВ о реализованных совместных с вьетнамскими партнерами проектах, а также поделился, что в Президентской академии была учреждена аудитория имени товарища То Лама - особое образовательное пространство, оформленное цитатами первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, президента России Владимира Путина и самого генерального секретаря ЦК КПВ, фотографиями и памятными материалами.

"Мне показалось, что товарищу То Ламу было приятно узнать об этом, а для нас это большая честь", - подчеркнул Комиссаров.

Он рассказал, что вьетнамский лидер посетил Президентскую академию в рамках рабочего визита в Москву и выступил перед студентами и сотрудниками, что стало для РАНХиГС "одним из ярких событий года".

"Во время того визита нам выпала огромная честь присвоить товарищу То Ламу звание почетного профессора Президентской академии, - поделился ректор.

"Для нас честь иметь возможность обращаться к генеральному секретарю товарищу То Ламу как к почетному профессору академии", - добавил он.

Комиссаров отметил, что на встрече с То Ламом обсуждались дальнейшие инициативы Президентской академии РФ и Политической академии имени Хо Ши Мина в сфере подготовки управленческих кадров.

"Товарищ То Лам подчеркнул, что Россию и Вьетнам связывают отношения традиционной дружбы, а сотрудничество в сфере образования он назвал одной из ключевых сфер для взаимодействия двух стран", - заключил руководитель Президентской академии.