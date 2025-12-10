В Астрахани на посвященной СВО выставке представили около 500 экспонатов

Экспозиция состоит из трех разделов

АСТРАХАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Астраханский музей-заповедник представил выставку "Своих не бросаем", она будет работать до 1 марта 2026 года. В экспозицию вошло около 500 экспонатов, в том числе обломки БПЛА, сбитого над Астраханским газоперерабатывающим заводом в феврале 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В предметный ряд выставки "Своих не бросаем" вошло свыше 120 экспонатов, которые были собраны в 2022-2023 гг. рабочей группой Министерства культуры РФ и Российского исторического общества на территории проведения СВО. Еще более 350 предметов передали в фонды Астраханского музея-заповедника семьи наших земляков - участников специальной военной операции", - сообщили в пресс-службе музея. Отмечено, что обломки БПЛА переданы в фонд заповедника следственным управлением СК РФ по Астраханской области на время работы выставки.

Экспозиция состоит из трех разделов. "Начало XX - 1991 г." рассказывает о Донбассе как историко-культурном регионе России, периодах революции 1917 года, гражданской войны 1917-1922 годоа и Великой Отечественной войны. Блок "Донбасс. 1991-2022 гг." посвящен постсоветскому периоду, росту украинского национализма, событиям Русской весны, Минским соглашениям. Раздел "Специальная военная операция и борьба за национальные интересы" - о астраханцах-героях, волонтерских организациях, восстановлении освобожденных территорий.