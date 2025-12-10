В Москве продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжается в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по г. Москве сообщает, что на 49-й неделе года (с 1 по 7 декабря) в Москве продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. Однако эпидемические пороги среди совокупного населения и во всех возрастных группах не превышены", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что еженедельные темпы прироста заболеваемости снизились, в том числе среди детей. В настоящее время среди циркулирующих вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, а доля вирусов гриппа выросла почти в два раза, с преобладанием штамма вируса A (H3N2).

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.