В Херсонской области медалями "Воин-доброволец" наградили бойцов БАРС-33

В отряде служат и женщины

ГЕНИЧЕСК, 10 декабря. /ТАСС/. Медали "Воин-доброволец" получили 39 военнослужащих добровольческого формирования "БАРС-33" им. В. Ф. Маргелова, передает корреспондент ТАСС.

"Вы, не щадя своего здоровья, рискуя жизнью, выполняете конституционный долг перед нашей Родиной. Хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, воинского счастья, чтобы вы живы и здоровы вернулись домой", - сказал представитель главного организационно-мобилизационного управления.

Среди награжденных были опытные бойцы. Командир комендантского взвода с позывным Беркут с 2014 года был добровольцем в ДНР и ЛНР, с начала СВО служил под Артемовском, а с 2023 года - на херсонском направлении. "Награда, которую нам вручили, - это не только медаль, это признание и родственников, и народа, ради которого мы здесь. В любом случае это важно, это очень приятно", - подчеркнул Беркут.

В отряде служат и женщины. Командир отделения медицинского взвода с позывным Надежда раньше работала в полиции. После выхода на пенсию по выслуге лет стала добровольцем. По ее словам, в этой сфере очень важно умение работать в команде. "Спасти бойца - это работа не одного медика, это группа. В команде мы спасли бойца от клинической смерти. Он был очень сильно ранен, его привезли, он практически уже не жил. Много времени боролись за его жизнь, и все-таки спасли его. Эвакуировали его в госпиталь, и он остался жив", - поделилась она. Надежда отметила, что работа медика сложная, но она ее любит.

Фельдшер медицинского взвода с позывным Витаминка с августа 2023 года добровольно приняла решение спасать жизни и защищать свой дом - она из Херсона, на гражданке работала фармацевтом. "Я работаю на точке стабилизации, бывали ситуации, когда самой приходилось эвакуировать бойцов. У меня фармацевтическое образование, опыт получала уже здесь. Опыт действительно важен, я благодарна тем людям, которые меня обучили всему этому", - добавила она, отметив, что и в дальнейшем планирует быть медиком.