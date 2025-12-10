ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Власти Мордовии намерены отремонтировать всю школьную инфраструктуру за несколько лет

Глава республики Артем Здунов ранее сообщал, что до конца года регион получит опережающее финансирование на строительство и ремонт образовательных учреждений
15:04

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают привести в порядок всю школьную инфраструктуру в ближайшие годы. Об этом сообщил в ходе прямой линии глава республики Артем Здунов.

"Такой план стоит - полностью привести в соответствие всю инфраструктуру, - сказал Здунов, отвечая на вопрос ведущей о том, можно ли рассчитывать на то, что все школы будут отремонтированы. - Скорость [набрана] неплохая. По заявке у нас более 40 школ, и не только школ, но и детских садов, колледжей, техникумов".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы Мордовии, власти поставили цель - к 2030 году привести в порядок все школы Мордовии, которым необходим капремонт.

Ранее глава Мордовии сообщал, что до конца года республика получит опережающее финансирование на строительство и ремонт образовательных учреждений, в следующем году в республике ожидается масштабное обновление школ, колледжей и детсадов. 42 здания по нацпроекту уже отремонтировали. Всего за три года власти рассчитывают отремонтировать 75 зданий образовательных учреждений - это самое масштабное обновление в истории республики. На эти цели Мордовия получит почти 7 млрд федеральных средств. 

