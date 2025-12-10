Замглавы МЧС назвал слаженной и эффективной систему безопасности в Коми

Около 99,5% населенных пунктов региона находятся под защитой спасателей

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 10 декабря. /ТАСС/. Слаженной и эффективной назвал систему безопасности населения и объектов Республики Коми заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Роман Курынин. На сегодня 99,5% населенных пунктов региона находятся под защитой спасателей, сообщила пресс-служба главы республики по итогам рабочей встречи Курынина с главой Коми Ростиславом Гольдштейном.

Замглавы МЧС РФ заявил, что в республике выстроена слаженная и эффективная система по обеспечению безопасности населения и объектов экономики. "Конструктивное решение задач в области безопасности требует грамотных управленческих решений и тесного взаимодействия на всех уровнях при их реализации", - привела пресс-служба слова Курынина.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия правительства Коми и МЧС России при реагировании на возможные чрезвычайные ситуации, включая тушение пожаров, а также актуальные направления по повышению взаимодействия сил РСЧС для снижения природных и техногенных рисков в регионе.

"В Республике Коми мы уделяем особое внимание вопросам защиты населения и территории от пожаров, водной стихии, чрезвычайных ситуаций. В решении этих задач мы тесно взаимодействуем с МЧС России. И, конечно, для нас важно то, что именно наш регион выбран площадкой для проведения сбора с руководящим составом Северо-Западного федерального округа", - сказал Гольдштейн.

По словам Курынина, на сегодня 99,5% населенных пунктов Коми находятся под надежной защитой подразделений МЧС России, пожарных частей противопожарной службы Республики Коми и добровольной пожарной охраны. Профессиональный костяк противопожарной службы региона составляют 106 подразделений - 49 пожарных частей и 57 отдельных постов с личным составом почти в 1,2 тыс. человек.

Особое внимание уделяется поддержке добровольной пожарной охраны. В этом году по поручению главы региона было закуплено 300 комплектов современной боевой одежды и снаряжения для пожарных-добровольцев. Действует собственная профессиональная аварийно-спасательная служба, включающая восемь отрядов общей численностью 160 спасателей. Активно развивается система экстренного оповещения населения, которая уже охватывает 87% жителей. В приоритете - подключение отдаленных населенных пунктов республики.