Свыше 5,6 тыс. жителей Вологодской области остались без света

Восстановительные работы в 4 муниципалитетах продолжают 42 бригады специалистов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Более 5,6 тыс. жителей Вологодской области остаются без электроснабжения, прерванного в непогоду. Восстановительные работы в 4 муниципалитетах продолжают 42 бригады специалистов, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Контролируемой и стабильной остается ситуация в связи с температурными качелями на Вологодчине. <...> Небольшой снег на ряде территорий не влияет на работу транспорта и коммунальных служб. Ветер южный, 3-4 метра в секунду, опасных порывов не фиксируется. Угроз для населения нет. 42 бригады специалистов продолжают восстановительные работы в четырех муниципалитетах [по восстановлению электроснабжения]. Под контролем ряд социально значимых объектов, их работа обеспечивается, и 179 населенных пунктов. Без электроснабжения оставались 5 617 человек. На месте задействованы 123 специалиста и 45 единиц техники", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По прогнозу Вологодского гидрометцентра, в четверг ожидается температура от -1 до +3, мокрый снег и дождь в сочетании с ветром до 6-11 м/с, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица и снежный накат. "Все службы переведены в режим повышенной готовности, населению рекомендуют соблюдать осторожность", - добавил глава региона.