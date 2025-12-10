Власти городов Кавминвод рапортуют о готовности к ухудшению погоды

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти городов-курортов Кавказских Минеральных Вод провели пресс-конференцию и доложили о готовности к ухудшению погоды: Пятигорск докупил 13 единиц дорожной техники, Кисловодск пополнил на 700 тонн запасы соли для дорог, Предгорный округ (включает в т. ч. Ессентуки, Железноводск и Лермонтов) пополнил техпарк комбинированных машин и законтрактовал до 1 тыс. тонн песчаносоляной смеси.

Замглавы администрации Пятигорска - начальник управления городского хозяйства, транспорта и связи Иван Андриянов сообщил, что в Пятигорске общее количество техники составляет уже 40 единиц. "Успешно проведена проверка городом, и 17 октября был выдан паспорт готовности к осенне-зимнему периоду Кавказским управлением Ростехнадзора, - сказал он. - Благодаря субсидии правительства и финансовой поддержке губернатора края закуплено 13 единиц новой техники. Общее количество техники составляет 40 единиц в спецавтохозяйстве, подготовлено и переведено уже на зимний период 20 единиц техники: 13 комбинированных дорожных машин, 2 трактора, бульдозеры и мини-погрузчики. Подготовлено 6,6 тыс. т пескосоляной смеси и 450 кубов реагентов".

Первый замглавы администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края Алексей Татаров на пресс-конференции также сказал, что округ в ноябре получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. "В части уличной дорожной сети закуплено 3 единицы техники - это комбинированные дорожные машины. Также заготовлено 600 кг песчаносоляной смеси, еще 300 т зарезервировано", - сообщил Татаров.

Начальник эксплуатационной службы Кисловодска Максим Малиновский на пресс-конференции сообщил, что городом закуплено 700 тонн соли для обработки дорог. "Осенью проведен комплекс мероприятий - это плановая подготовка и сезонное обслуживание техники, полностью все мы сделали. С 2022 года мы уже ушли от песка, и город Кисловодск обрабатывается исключительно солью, поэтому у нас заготовлено 700 тонн соли, техника готова, коллектив тоже готов, ждем туристический поток", - доложил Малиновский.