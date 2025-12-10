Захарова: представители более 60 стран участвуют в Кремлевском кадетском бале

Мероприятие проходит уже в 10-й раз, напомнила официальный представитель МИД

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители из более чем 60 государств приехали в Москву, чтобы принять участие в юбилейном X Международном Кремлевском благотворительном кадетском бале (МБКБ). Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках МБКБ.

"В этот неимоверно красивый период предновогодних, предпраздничных дней уже в десятый раз проходит уникальное событие. Оно действительно уникальное и по своему масштабу - более 1 600 ребят, кадетов из всех субъектов Российской Федерации приезжают в центр своей страны, своей Родины, в столицу для того, чтобы несколько часов провести в атмосфере добра и любви, любви к своей стране, к своей культуре. <...> Но не только у ребят из нашей страны существует такая возможность принять участие в этом настоящем торжестве истинной культуры, истинных традиционных ценностей. Более шести десятков стран принимают в этом году участие и имеют такую же возможность, которую предоставляет им наша страна, посмотреть, что такое настоящий классический бал в наших отечественных традициях", - отметила она.

Захарова добавила, что этот предновогодний праздник смог объединить представителей кадетства всех направлений и из самых разных государств.

"Классическая музыка, классический танец с элементами нашей традиционной культуры, с любовью к той культуре, которая пришла к нам из других стран, но тоже стала нашей, это тот принцип, который лежит в основе нашего отечественного бытия. Мы никого не отменяем, мы всем рады. Мы рады, когда приходят к нам с открытой душой, с открытым сердцем", - подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что особый вклад в организацию торжественного мероприятия принадлежит администрации президента России, которая подарила всем ребятам-кадетам красивый масштабный международный проект.

Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Проводится с 2016 г. в выставочном комплексе "Гостиный Двор" в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер МБКБ.