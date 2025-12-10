Лавров отметил особый вклад кадетского бала в сохранение воинских традиций РФ

Глава МИД РФ уверен, что юбилейный 10-й торжественный вечер "вновь пройдет на высокой ноте"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил весомый вклад Международного кремлевского благотворительного кадетского бала (МБКБ) в обеспечение связи поколений и сохранение славных воинских традиций России.

Текст обращения главы российского внешнеполитического ведомства зачитала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Трудно переоценить его вклад в обеспечение связи времен и поколений, сохранение и популяризацию богатейшего исторического достояния нашей страны, ее славных воинских традиций", - указал он.

"Важно, что в год 80-летия Великой Победы особое внимание вы уделяете защитникам Отечества, прежде всего участникам специальной военной операции, а также их родным и близким", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ также выразил уверенность, что юбилейный 10-й торжественный вечер "вновь пройдет на высокой ноте, послужит продвижению в нашем обществе духовно-нравственных ценностей, таких как милосердие, доблесть, любовь к отчизне".

О МБКБ

Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Проводится с 2016 года в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве.

