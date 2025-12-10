В Заполярье можно поставить штамп об участии в арктическом серфинге

Коллекция печатей паспорта полярника включает в себя несколько десятков востребованных туристических мест

© Лев Федосеев/ ТАСС

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Штамп об участии в арктическом серфинге и сапсерфинге могут поставить гости Мурманской области в паспорт полярника. Об этом сообщила ТАСС представитель региональной федерации серфинга Алина Васенева.

Паспорт полярника выдается туристам в Мурманской области и подтверждает пересечение полярного круга. Паспорт содержит персональные данные владельца и перечень интересных мест Кольского Заполярья, за посещение которых путешественник зарабатывает специальные печати. Среди обладателей неофициального документа федеральные министры Максим Решетников и Алексей Чекунков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Серфинг и сапсерфинг в холодных водах Баренцева моря, рек и озер Мурманской области пользуется у наших гостей большой популярностью. Теперь обладатели паспорта полярника могут дополнить свою коллекцию штампов еще и отметкой, что покатались на досках за полярным кругом", - сказала Васенева.

Коллекция печатей паспорта полярника включает в себя несколько десятков востребованных туристических мест, среди которых ледокол "Ленин", заповедники Пасвик, Лапландский и Кандалакшский, природный парк Териберка, город-герой Мурманск, полуострова Средний и Рыбачий. С декабря вновь появилась сезонная отметка "Я видел полярную ночь". Обладатели паспорта полярника могут получить скидки до 20% на экскурсионные продукты, в том числе 5% на поездку на Северный полюс, а также подарки от местных производителей: чай из северных трав, варенье, десерты.

О федерации серфинга и туризме в Мурманской области

Федерация серфинга Мурманской области, куда входит сапсерфинг, получила аккредитацию Министерства спорта РФ осенью 2023 года и стала самой северной федерацией в России и первой в российской Арктике. В конце мая 2024 года в Териберке прошел первый чемпионат Мурманской области по серфингу. Отборочные этапы соревнований впервые в России проводились ночью в условиях полярного дня.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Количество туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на 10%, ставя новые рекорды. Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока, рассчитывая, что уже в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметки в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, достигнет в ближайшие два-три года.