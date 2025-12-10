Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет с 30 декабря по 11 января

В этом сезоне центральной темой фестиваля станет история Буратино, вдохновленная сразу тремя произведениями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в новогодние каникулы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Центральной темой фестиваля станет история персонажа Буратино, сообщили организаторы мероприятия.

"Во время новогодних каникул - с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года - в Москве вновь откроет свои ледяные двери XI Новогодний фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Фестиваль, дарящий сказку москвичам и гостям столицы, традиционно пройдет в Парке Победы на Поклонной горе. Организаторы проекта - Общенациональная программа "В кругу семьи" при поддержке Департамента культуры города Москвы и госкорпорации "Ростех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сезоне центральной темой фестиваля станет история Буратино, вдохновленная сразу тремя произведениями: сказкой А. Н. Толстого, фильмами Л. Нечаева и новой экранизацией режиссера И. Волошина. Как подчеркивают организаторы, история о мальчике с золотым ключиком - это вечный символ веры в чудо, искренности и дружбы, а также напоминание о том, что добро всегда побеждает.

Так, помимо визитной карточки фестиваля - ледового Кремля с каскадом из шести ледяных горок, гостей ждут десятки новых арт-объектов. Среди них ледовые композиции героев сказки, созданные ведущими мастерами России и стран СНГ, интерактивные скульптуры и тематические скульптурные композиции, фотозона "Золотой ключик" и многое другое. Кроме того, впервые на фестивале откроется мастерская ледовой скульптуры, где под руководством профессиональных мастеров посетители смогут попробовать вырезать собственную мини-скульптуру изо льда. Бронировать место на мастер-класс рекомендуется заранее на сайте фестивале, так как предложение ограниченное.

В пресс-службе рассказали, что каждый день гостей ожидает красочное карнавальное шествие с участием героев уличного театра и персонажей фестиваля. По центральной аллее Поклонной горы пройдет праздничная процессия с музыкантами и артистами, в котором смогут принять участие все желающие.

"Программа "В кругу семьи" и фестиваль "Ледовая Москва" - это про добро, любовь, семейное тепло, единство. Мы искренне рады быть причастными к инициативам, которые собирают семьи вместе, дарят людям праздничные эмоции и делают мир лучше", - рассказали в Ростехе. ТАСС - официальный информационный партнер.