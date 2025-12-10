ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин наградил главу Минздрава Абхазии орденом Пирогова

Эдуарда Бутбу отметили за вклад в укрепление здоровья российских и абхазских граждан
15:23
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СУХУМ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутбу орденом Пирогова, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"За развитие сотрудничества между Россией и Абхазией в области здравоохранения, вклад в укрепление здоровья российских и абхазских граждан и повышение качества медицинской помощи наградить министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Бутба орденом Пирогова", - говорится в указе президента России. 

