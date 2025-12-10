В Смоленской области ограничили работу интернета на неопределенный срок

Эта мера принята для обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры

СМОЛЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Работа мобильного интернета временно ограничена в Смоленской области в связи с опасностью БПЛА. Ограничения введены на неопределенный срок, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"На территории региона сохраняется опасность БПЛА. В связи с этим в Смоленской области временно ограничена работа мобильного интернета", - написал он.

По его словам, мера принята для обеспечения безопасности людей и сохранения объектов инфраструктуры. "Прошу отнестись с пониманием к данному решению. Оно принято на неопределенный срок и является необходимостью с учетом текущей обстановки", - уточнил Анохин.