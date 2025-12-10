Поезд Кострома - Санкт-Петербург будет ходить ежедневно в новогодние каникулы

Состав остановится, в частности, в Нерехте, Ярославле и Рыбинске

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двухэтажный поезд Кострома - Санкт-Петербург будет ходить каждый день с 19 декабря до конца новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Северной железной дороги.

"Двухэтажный поезд Кострома - Санкт-Петербург будет курсировать в новогодние праздники ежедневно (кроме 31 декабря): с 19 декабря по 11 января отправлением из северной столицы и с 20 декабря по 12 января отправлением из Костромы", - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 22:10 мск. Состав прибудет в Кострому в 10:04 мск на следующие сутки. Из Костромы отправление в 12:25 мск, прибытие в 23:25 мск в эти же сутки.

Состав остановится в Нерехте, Ярославле, Рыбинске, а также на станциях Волга, Сонково, Бежецк, Удомля, Бологое-Московское.