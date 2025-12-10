В Вологодской области перевыполнили план по предоставлению жилья сиротам на 30%

При плановом значении в 386 человек квартиры или жилищные сертификаты предоставили 503 детям-сиротам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области перевыполнили план по выделению жилья детям-сиротам на 30%. Им предоставили 503 квартиры или жилищных сертификата при плане обеспечить в этом году жильем 386 человек, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"На 30% перевыполнен план по обеспечению жильем детей-сирот на Вологодчине. Это один из значимых итогов года в строительной отрасли. При плановом значении в 386 человек квартиры или жилищные сертификаты предоставили 503 детям-сиротам. Направили свыше 2 млрд рублей", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Для решения проблемы в течение года перераспределяли областной бюджет, чтобы помочь большему числу вологжан этой категории. В 2024 году жильем обеспечили 310 детей-сирот.

Кроме того, ранее в области полностью решили проблему обманутых дольщиков. Досрочно выполнена программа переселения вологжан из ветхого и аварийного жилья, рассчитанная до сентября 2025 года. Фактически ее завершили в 2024 году, перевыполнив план на 29,5%. Запустили новую программу переселения на 2025-2026 годы, добавил Филимонов.

По данным пресс-службы губернатора, всего в списке числятся 2 429 детей-сирот, у 1 514 из них наступило право на его предоставление. В этом году по инициативе губернатора были значительно улучшены условия получения "жилищного сертификата". Так, снижен возрастной ценз с 23 до 18 лет, исключен критерий наличия дохода за последние шесть месяцев. Чтобы защитить получателей поддержки от посягательств на приобретенное жилье, введен запрет на распоряжение жилым помещением в течение пяти лет.

Благодаря региональной законодательной инициативе для детей-сирот появилась возможность приобретать также квартиры-студии с кухней-столовой, однокомнатные квартиры с кухней-нишей.