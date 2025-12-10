В Музее Чайковского в Москве открылась выставка о питомцах композиторов

Она будет доступна по 12 апреля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Выставка "Кто в доме хозяин?" о питомцах музыкантов XIX-XXI вв. открылась в Музее П. И. Чайковского, передает корреспондент ТАСС. Она будет доступна по 12 апреля 2026 года.

Среди наиболее редких экспонатов: рисунок художника-абстракциониста Элия Белютина, редкие фотографии из домашних альбомов оперного певца Федора Шаляпина и дирижера Николая Голованова, рукописи "Детского альбома" композитора Арама Хачатуряна, прижизненное издание "Кошачьих колыбельных" композитора Игоря Стравинского, стереоскоп начала ХХ века.

"Сотрудники Российского национального музея музыки оживили питомцев на фотографиях из фондов Музея музыки. Это фото Антонины Неждановой, Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова с собаками. Также у нас содержится игровой детский слой. То есть это такие окошки, открывая которые ребенок, может попробовать разгадать загадку, которая спрятана за ней", - рассказала ТАСС куратор выставки Рушана Хатыпова.

Специально к выставке был отреставрирован рисунок Федора Шаляпина, адресованный сыну Борису, с подписью "Вот тебе Булька кланяется". Картина будет оживлена с помощью современной анимации. Участниками выставки выступили Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина и другие.

