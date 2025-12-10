В МВД посоветовали осознанно использовать телефон

Это необходимо, чтобы не стать жертвой мошенников, объяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. МВД РФ советует выработать привычку осознанно подходить к каждому клику в телефоне, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.

"Чтобы не стать жертвой, выработайте привычку осознанно подходить к каждому клику: настраивайте уведомления, оставляя только важное. Ограничьте информационный шум. Отключите уведомления от некритичных приложений, оставьте только действительно важные (банковские сервисы, мессенджеры, почта)", - сказали в управлении.

В МВД рекомендуют использовать режим "не беспокоить" в нерабочее время и перед сном, чтобы снизить когнитивную перегрузку и повысить осознанность при взаимодействии с цифровыми сервисами.

"Выработайте "правила трех проверок". Перед любым действием с личными данными или деньгами задавайте себе вопросы: кто отправитель (проверял ли я контакт альтернативным способом), куда ведет ссылка (совпадает ли URL с официальным сайтом (без опечаток и подозрительных доменов), нужно ли вводить данные именно сейчас (есть ли более безопасный способ)?" - сказали в УБК.

Также в ведомстве советуют регулярно выделять время без гаджетов (один-два часа в день).

"Это восстанавливает способность концентрироваться и замечать подозрительные детали: опечатки в доменах, несоответствия в интерфейсах, нелогичные требования. После паузы вы будете принимать более взвешенные решения", - советуют в управлении.

Кроме того, как подчеркнули в киберполиции, стоит следить за актуальными схемами мошенничества через надежные источники.