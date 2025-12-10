Белоусов: кадетский бал объединяет лучших представителей движения

У всех участников мероприятия есть уважительное отношение к историческим и культурным традициям России, подчеркнул министр обороны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов © Минобороны России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лучших представителей кадетского движения, на кого равняются сверстники, ежегодно объединяет Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал (МБКБ). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в приветствии к участникам бала.

"Масштабный патриотический проект ежегодно собирает в центре Москвы лучших представителей кадетского движения, тех, на кого хотят быть похожими сверстники, кем гордятся родные и близкие. Это воспитанники кадетских учреждений, курсанты, студенты, отличники учебы, ребята с активной жизненной позицией", - подчеркнул глава ведомства в телеграмме, которую со сцены зачитал заместитель начальника Управления военного образования Главного управления кадров Минобороны РФ полковник Игорь Ясинский.

Белоусов отметил, что всех участников бала объединяет уважительное отношение к историческим, культурным и родным традициям России и стремление сделать все для ее процветания. Он отметил, что с каждым годом растет количество юношей и девушек, что принимают участие в мероприятии.

"Все больше дружественных государств направляют на бал молодежные делегации. Уверен, что так будет и впредь", - добавил министр.

Участникам он пожелал успехов во всех начинаниях, быть смелыми и верить в себя, чтобы стать настоящими профессионалами и достойными гражданами своей страны.

Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - ежегодное торжественное патриотическое мероприятие, призванное возрождать и популяризировать культурно-историческое наследие России, а также способствовать сплочению будущих защитников Отечества. Проводится с 2016 г. в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве.

