На Воробьевых горах будут показывать мультимедийные световые шоу

Также будет работать бесплатный каток площадью 4 тыс. кв. м в любую погоду на протяжении праздников

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новогоднее пространство с бесплатным катком, мультимедийными световыми шоу и рестораном от столичных колледжей, открылось на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Здесь можно будет отдохнуть от городской суеты, пройти по аллее фонарей, загадать желание, покататься на катке, поучаствовать в мастер-классах, пообедать в нашем новом ресторане. Это не просто ресторан, его открыли московские колледжи. Здесь студенты под руководством опытных профессионалов будут не только помогать готовить, но и отрабатывать различные стандарты, создавать свои авторские блюда. В этом году у нас будут световые инсталляции, шоу, 3D-мэппинг, а также лыжная трасса на Воробьевых горах", - рассказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Работать в ресторане будет студенческая команда, ребята выступят в роли бариста, официантов, поваров и других специалистов, обеспечивая полный цикл работы заведения. Меню разработано самими студентами - есть и современные авторские позиции, и классика. Гости смогут увидеть работу молодых поваров, попробовать фирменные сезонные блюда и принять участие в кулинарной лаборатории, занятия в которой будут проходить в течение всей зимы.

Бесплатный каток площадью 4 тыс. кв. м будет работать в любую погоду на протяжении праздников. Желающим будет доступна аренда коньков. Чтобы попасть на сеанс, нужна предварительная регистрация на портале mos.ru. Кроме того, каждый день на площадке будет проходить световое шоу, а также зажжется "костер" - инсталляция, которая станет частью световой постановки, соединяя историю Дворца пионеров с современной городской культурой.

В парковой зоне гости смогут увидеть "северное сияние", "Аллею волшебных фонарей" - яркое пространство с арт-объектами и праздничными инсталляциями. Здесь же ежедневно будет работать рождественская ярмарка, где представят продукцию, созданную студентами столичных колледжей и педагогов центров дополнительного образования. Гости смогут приобрести новогодние кружки, вязаные брелоки в виде конфет и ангелов, декоративные светильники из дерева и другое. А в здании Дворца пионеров участники смогут создать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, флорариумы.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что колледжи Москвы помогли разработать концепцию зимнего украшения городских поликлиник, больниц, центров госуслуг "Мои документы" и других объектов. Студенты создали и установили там новогодние инсталляции: яркие паровозы, барабаны, щелкунчики и лошади. По-новогоднему украшен сад НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, на территории больницы №1 им. Н. И. Пирогова разместились символы нового года - лошади, в Филатовской больнице - жирафы, в новом комплексе больницы святого Владимира пациентов встретят разноцветные мишки.