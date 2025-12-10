Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик среды оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом сообщает портал "Яндекс пробки".

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено практически по всем магистралям столицы.

Как уточняется в телеграм-канале столичного департамента транспорта, средняя скорость потока - 25 км/ч. "Интенсивное движение сейчас на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал; Садовом кольце в районе улицы Валовая в обоих направлениях; Можайском шоссе в направлении центра", - говорится в сообщении.

Для поездок по Москве рекомендуется использовать городской транспорт.