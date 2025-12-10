Умер ветеран и почетный гражданин Архангельска Николай Максимов

Ему было 100 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Архангельска Николай Максимов умер на 101 году жизни. Он участвовал в освобождении Карелии, а также сражался на территории Венгрии и Австрии, сообщили в официальном Telegram-канале Архангельской области.

"Ушел из жизни Николай Васильевич Максимов, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Архангельска <...>. Администрация Архангельска выражает соболезнование родным и близким Николая Васильевича", - сказано в сообщении.

Николай Васильевич родился 25 января 1925 года в деревне Колмаки Лузского района Кировской области. В ряды Красной армии он был призван в 1943 году, служил в составе 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной стрелковой дивизии. Максимов участвовал в форсировании реки Свирь, освобождении Карелии. Позднее его часть была переброшена на 3-й Украинский фронт, где Николай Васильевич сражался на территориях Венгрии и Австрии.

"В самом конце войны получил ранение и был госпитализирован в Будапеште. После лечения продолжил службу в батальоне выздоравливающих, где и встретил День Победы. Когда началась война с Японией, Николая Васильевича перевели на Дальний Восток, где он служил до апреля 1949 года, достойно выполняя свой воинский долг", - сказано в сообщении.

За проявленное мужество и стойкость Николай Максимов награжден орденом "Великой Отечественной войны II степени", двумя медалями "За отвагу", а также юбилейными медалями. В день 100-летия ему вручили медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Кроме того, Николаю Васильевичу присвоено звание "Почетный гражданин города Архангельска".