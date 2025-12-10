В Кабардино-Балкарии обновили порядка 85 км наружного освещения за год

Также установили светофоры типа Т.7 с импульсной индикацией

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Около 85 км линий наружного освещения установили на дорожных объектах региональной сети в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.

"Вдоль региональных трасс установлено более 25 км новых линий освещения, а за счет бюджета республики дополнительно оборудовано еще около 60 км. Смонтированы барьерные ограждения, направляющие устройства и системы защиты на самых рисковых участках. Это - часть комплексного развития дорожной сети республики", - пояснили в Минтрансе КБР.

Отмечается, что также установили светофоры типа Т.7 с импульсной индикацией. В республике действует уже 95 таких объектов. Обустроено около 25 км тротуаров и 80 новых павильонов на остановках.

В ведомстве уточнили, что комплекс мероприятий по улучшению безопасности на уже отражается в статистике: за 11 месяцев 2025 года аварий стало меньше на 15%, число погибших сократилось более чем на четверть.