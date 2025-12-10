В Петербурге впервые открыли зимнюю навигацию

Прогулки запустили на теплоходе-ресторане

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Зимнюю навигацию впервые открыли в Петербурге: прогулки запустили на теплоходе-ресторане, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это теплоход ледового класса, который гарантированно позволяет открыть регулярные рейсы. Мы долго думали и решили открыть рождественские и новогодние круизы", - рассказал генеральный директор ГК "Астра Марин" Андрей Кузнецов.

Теплоход "Шустрый Бобер" имеет ледовый класс. Инвестиции в проект составили 150 млн рублей. В отличие от работающих на Неве других пассажирских судов, этот может ходить в любое время года, пока на главной водной артерии полностью не встанет лед. В салоне смонтирована современная система отопления. Отходить и швартоваться теплоход будет от городской пристани на Мытнинской набережной.

Длина теплохода - 20 м, ширина - 5,5 м. Из трех палуб одна открытая. Оптимальная вместимость теплохода - 65 пассажиров. В расписании пять рейсов. Первый отправляется в полдень, последний - в 20 часов.