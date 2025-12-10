Эксперт Пьянова: первые морозы декабря придут на Ставрополье на выходных

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Первые морозы декабря придут на Ставрополье на выходных. Ухудшение погодных условий связано с антициклоном, который накроет край, сообщила на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" заместитель начальника Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

"13 декабря, в субботу, погода начнет меняться на территории края: переместится активный атлантический циклон. С ним связан холодный атмосферный фронт, который будет вызывать осадки сначала в виде дождя, который в течение дня 13 декабря будет переходить в мокрый снег. И уже в ночь на 14 декабря это будет снег. Осадки будут не такие интенсивные, и сильных снегопадов мы не ожидаем", - сообщила Пьянова.

Она также отметила, что в крае произойдет снижение температуры воздуха в конце недели. "В первой половине дня в субботу будет температура от 3 до 8 градусов тепла, во второй половине дня, после 5-6 вечера, уже опустится до 0-5 градусов тепла. К утру 14 декабря уже могут отмечаться минимальные температуры от минус 5 до минус 10 градусов", - рассказала Пьянова.

По ее словам, после 15 декабря также придет похолодание, но уже без осадков. "На смену антициклону, который переместится на территорию края уже в понедельник, 15 декабря, и обусловит именно похолодание и прекращение осадков, вновь придет циклон, после они будут чередоваться в течение всей недели. Это чревато резкими перепадами от оттепелей к похолоданию, в утренние часы низкие температуры будут сменяться повышением температур через 2-3 часа после рассвета, что вызовет гололед", - добавила спикер.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Олег Самсонников в ходе пресс-конференции отметил, что все муниципалитеты края готовы к ухудшению погодных условий.

"Паспорта готовности во всех муниципальных образованиях утверждены. В 33 муниципалитетах Ставропольского края подготовлено 905 котельных, 65 центральных теплопунктов и 1 200 км теплосетей. В группировку сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации на объектах, которые находятся в ведении край теплоэнергии, включены 90 формирований, 482 человека и 228 единиц техники. Создан резерв финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций приказом предприятия в объеме 3 миллионов рублей", - сообщил Самсонников.