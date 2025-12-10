Названы лидеры по выдаче лесных участков "Арктического гектара"

Ими стали Мурманская и Архангельская области, а также Карелия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Мурманская и Архангельская области, а также Карелия стали лидерами по предоставлению лесных участков по программе "Арктический гектар". Об этом сообщила начальник управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина на XV Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Госпрограмма по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование "Дальневосточный гектар" с 2021 года распространена на земельные участки в Арктической зоне страны и других территориях Севера и Сибири ("Арктический гектар"). В нее включены восемь регионов: республики Карелия и Коми, НАО, ЯНАО, ХМАО, Мурманская и Архангельская области, Красноярский край.

"Регионы-лидеры по предоставлению лесных участков в пользование: Мурманская область - 390 договоров (74%), Республика Карелия - 97 договоров (18%), Архангельская область - 39 (7%). У граждан есть несколько вариантов использования лесных участков - в соответствии с Лесным кодексом РФ, например, рекреационная деятельность, ведение сельского и охотничьего хозяйства, а также выращивание лесных плодовых, ягод, лекарственных и декоративных растений", - рассказала Бородавкина.

Она добавила, что по завершении пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования граждане могут заключить договор аренды лесного участка, при этом возможен перевод из земель лесного фонда в другую категорию. В рамках "Арктического гектара" у 18% лесных участков была изменена категория. Получатели участков предпочитают вести лесное хозяйство, в частности, развивать рекреационную деятельность.