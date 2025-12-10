В Петербурге завершили реставрацию подкупольной балюстрады Исаакиевского собора

Специалисты привели в порядок кирпичную кладку и медную облицовку, восстановили декор, обустроили систему вентиляции купола

Редакция сайта ТАСС

© Александра Подервянская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Масштабную реставрацию подкупольного барабана - балюстрады Исаакиевского собора, продолжавшуюся два с половиной года, завершили в Санкт-Петербурге. Специалисты привели в порядок кирпичную кладку и медную облицовку, восстановили декор, обустроили систему вентиляции купола - результаты их работ в музее-памятнике представили журналистам.

"Завершены работы в подкупольном барабане - балюстраде Исаакиевского собора. Реставрация обошлась в 60 млн рублей, - рассказал журналистам директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров. - Время, природа имеют свое влияние. Мы обязаны сохранять собор в прекрасном состоянии - это наша главная задача. Поэтому мы ежечасно, еженощно, каждый день <...> исследуем, где какая щербинка появилась. Если нет каких-то привычных технологий, то думаем над тем, как должны усовершенствовать существующие, придумать новые".

На период реставрации на балюстраде собора были установлены леса на высоте 60-75 м. При этом работы никак не препятствовали доступу посетителей на колоннаду, где расположена популярная у жителей и гостей Петербурга смотровая площадка с круговым обзором.

"Тут был сложный технологический процесс подъема материалов, лесов, инструментов, расходных материалов. Были демонтированы оконные заполнения, а каждое весит около 80 кг. Историческое стекло здесь было хрустальное. [Его частично заменили] на обычное стекло, некоторые оконные заполнения у нас остались в хрустале - по максимуму оставляли. Проведена реставрация кирпичной кладки и медной облицовки", - рассказал о работах замдиректора по реставрации и капитальному ремонту Геннадий Полунин.

Помимо балюстрады специалисты провели необходимые работы в приделе святого Александра Невского, заменили подъемную платформу для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями здоровья на крыше собора, а также обследовали состояние облицовки фасада храма - впоследствии будет составлена программа дальнейшей реставрации наиболее проблемных частей.

"Мы все время проводим мониторинг состояния собора, и на сегодня мы можем сказать, что никаких опасных раскрытий, трещин не проявилось. Колебания происходят в пределах нормы. Все исследования будут продолжаться и в рамках реставрационных работ в 2026 году", - отметил Мудров. Среди планов на следующий год - реставрация интерьера с живописью центрального алтаря и нефа собора, в том числе росписи свода "Страшный суд" художника Федора Бруни, а также реставрация центральной части главного иконостаса.

О соборе-памятнике

Исаакиевский собор - памятник архитектуры федерального значения, всемирно известный объект культурного наследия. Здание собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Оно находится в собственности Санкт-Петербурга и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Собор стал музеем в 1928 году. С 1990 года в нем возобновлены православные богослужения. Исаакиевский собор входит в число наиболее популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга.