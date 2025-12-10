В Мурманской области упростили процедуру получения услуг для участников СВО

Специалисты МФЦ теперь формируют одно общее заявление по нескольким запросам в разные ведомства

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Участники СВО и члены их семей в Мурманской области могут получить господдержку в упрощенном формате. Специалисты МФЦ теперь формируют одно общее заявление по нескольким запросам в разные ведомства, что значительно сокращает время и упрощает процедуру, сообщили в министерство цифрового развития региона.

"В отделениях МФЦ Мурманской области участники специальной военной операции и члены их семей могут получить ряд мер поддержки путем подачи комплексного запроса, когда специалист многофункционального центра формирует одно общее заявление на предоставление различных государственных услуг. При этом составление и подписание заявителем отдельных заявлений по услугам не требуется, что значительно сокращает время обслуживания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексный запрос на данный момент позволяет оформить пять услуг министерства труда и социального развития и три услуги Министерства имущественных отношений. Перечень планируется расширить, в том числе и на меры федерального уровня. В регионе также введена новая услуга Социального фонда России, касающаяся санаторно-курортного лечения и реабилитации ветеранов боевых действий и участников СВО.

Всего же с начала проведения специальной военной операции за мерами поддержки в многофункциональные центры обратились 1 221 участник СВО и 2 213 членов их семей. Более 1 900 заявлений в 2025 году было принято для получения справки, подтверждающей факт участия в СВО.

В Мурманской области действует 55 мер поддержки участникам СВО, из которых 46 - региональные, в их числе единовременные выплаты от 100 до 500 тыс. рублей. Социальная защита включает льготы, компенсации и освобождение от пеней за ЖКУ. В сфере образования дети участников СВО получают бесплатное питание в школах, путевки в детские лагеря и компенсацию за детский сад. В жилищной сфере предусмотрены выплаты на улучшение жилищных условий.