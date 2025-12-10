Более 600 детей и родителей из ЛНР отдохнули на юге России с 2022 года

На черноморское побережье отправилась новая группа из пяти семей героев из Троицкого, Стаханова и Алчевска

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 600 детей и их родителей из ЛНР, являющихся семьями погибших участников СВО, отдохнули и прошли реабилитацию на юге России с 2022 года, сообщил в Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

"Одно из важных направлений работы нашей региональной команды - поддержка родственников погибших участников специальной военной операции. <...> В этом добром деле с 2022 года нам помогают фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем" и благотворительный фонд "Мы вместе". За это время свыше 600 детей и их родителей побывали на юге России", - написал он.

По его информации, в текущий период на черноморское побережье отправилась новая группа из пяти семей героев из Троицкого, Стаханова и Алчевска. Они проведут две недели на оздоровлении в Сочи.