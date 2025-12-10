В Ярославле благоустроили по нацпроекту четыре общественных пространства за год

На обустройство аллеи имени Ивана Ткаченко на улице Панина направлено более 60 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Правительства Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Два парка, аллею и зону отдыха благоустроили в Ярославле за текущий год по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Петропавловский парк, аллея Ивана Ткаченко, территория у ДК "Гамма" и парк "Юбилейный" благоустроены в этом году в Ярославле. Работы проведены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, проекты стали результатом совместных усилий региона, муниципалитетов и самих жителей, чьи предложения помогли создать востребованные и удобные общественные пространства. "Так, на обустройство аллеи имени Ивана Ткаченко на улице Панина направлено более 60 млн рублей. Создана комфортная прогулочная зона. Территория выложена тротуарной плиткой, установлено освещение, появились лавочки с перголами, зоны для детских игр с шахматными столами, ярким акцентом стал фонтан", - сообщил губернатор.

Иван Ткаченко - капитан ярославского хоккейного клуба "Локомотив", погибший в авиакатастрофе в 2011 году. Аллею его имени организовали на пустыре в самом крупном жилом районе Ярославля. Пространство стало местом для комфортного отдыха с семьей, прогулок с детьми.

"Благоустройство общественных пространств - это прямой вклад в качество жизни горожан. Важно не только своевременно освоить выделенные средства, но и сделать это качественно. Аллея Ивана Ткаченко станет еще одним комфортным местом отдыха горожан", - отметил заместитель председателя правительства - министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев.

За пять лет по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в регионе благоустроено около 180 общественно значимых территорий.