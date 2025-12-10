В Вологодской области временно ограничили мобильный интернет

Такое решение приняли в целях обеспечения безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области временно ограничили доступ в интернет по мобильной связи. Решение принято федеральными структурами в целях обеспечения безопасности, сообщили в региональном правительстве.

"На Вологодчине временно ограничен мобильный интернет. Связь остается доступной. Жители региона могут по-прежнему совершать звонки и отправлять SMS. Проводной интернет работает в обычном режиме без ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжают работать на мобильных устройствах "ВКонтакте", "Одноклассники", MAX, "Госуслуги" и сервисы "Яндекса", маркетплейсы, сайты органов власти, Почта России и другие отечественные сервисы

"Минцифры рекомендует пользователям использовать доступные ресурсы и сервисы, заранее скачать офлайн-карты, устанавливать приложения, работающие без интернета, при необходимости подключаться к Wi-Fi сетям", - заключили в правительстве.