Исландия не будет участвовать в "Евровидении-2026"

Страна бойкотирует конкурс из-за допуска Израиля

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Исландия не направит своего представителя на песенный конкурс "Евровидение", который пройдет в 2026 году в Вене, из-за допуска Израиля к участию в конкурсе. Об этом сообщила австрийская газета Der Standard.

Издание отмечает со ссылкой на исландского вещателя RÚV, что страна станет пятым участником Европейского вещательного союза, которая по этой причине отказалась от участия в конкурсе. Ранее об аналогичных планах сообщили Нидерланды, Испания, Словения и Ирландия.

Юбилейный 70-й конкурс эстрадной песни "Евровидение" пройдет в Вене в 2026 году. Несколько стран бойкотируют конкурс из-за действий Израиля в секторе Газа.

Ранее Европейский вещательный союз, занимающийся организацией конкурса "Евровидение", отменил запланированное на ноябрь голосование о допуске Израиля к участию в мероприятии на фоне прогресса в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.