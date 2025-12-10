В КБР слет программы "Россия - страна возможностей" собрал более 170 участников

На форуме также провели интерактивные лекции и образовательные проектные программы

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Слет участников президентской программы "Россия - страна возможностей" прошел в Кабардино-Балкарии (КБР). Участниками форума стали больше 170 студентов, педагогов и молодых людей, сообщили ТАСС организаторы.

"В Нальчике прошел слет участников проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его участниками стали 170 человек: студенты, педагоги, представители молодежных сообществ и медиасферы, а также участники проектов и конкурсов из Кабардино-Балкарии. На встрече обсуждали создание условий для личного и профессионального развития, создание сообщества единомышленников, проекты коммуникативной среды для молодежи и содействие в реализации молодежных инициатив", - рассказали в корпоративном университете "Эльбрус".

Панельные сессии провели министр по делам молодежи КБР Азамат Люев, руководитель департамента регионального развития платформы "Россия - страна возможностей" Алевтина Бухнер, руководитель политического образования "Дигория" мастерской управления "Сенеж" Заурбек Хугаев. На форуме также провели интерактивные лекции и образовательные проектные программы.

Организовал слет корпоративный университет "Эльбрус".