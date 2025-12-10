В школе Адыгеи открыли бюст погибшего в ходе СВО Героя России Лемеша

Вадим Лемеш погиб при артобстреле под Марьинкой

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Имя Героя России майора Вадима Лемеша, погибшего в ходе боевых действий с украинскими неонацистами, присвоено средней школе №2 города Майкопа. В честь офицера на территории школы также открыли памятный бюст героя, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам торжественного мероприятия.

"Сегодня в майкопской школе №2 состоялось знаменательное событие - ей было присвоено имя нашего земляка, Героя России, майора Вадима Лемеша, погибшего в ходе боевых действий с украинскими неонацистами. В честь офицера на территории школы также открыли памятный бюст. <….> Наш долг - беречь память о героях, заботиться и помогать их близким. Все это важно для сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения: чтобы у нашей молодежи были настоящие примеры для подражания", - написал он.

Вадим Лемеш - выпускник Новосибирского высшего командного училища - проходил службу в Северокавказском и Южном военных округах, служил в Сирии, отмечен боевыми наградами. Погиб в зоне СВО при артобстреле под Марьинкой. Посмертно он был награжден высшей государственной наградой - званием Героя России. Кумпилов отметил, что по поручению президента России Владимира Путина два года назад он передал семье офицера Звезду Героя России, медаль "За отвагу" и орден Мужества.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, бюсту Героя России торжественно открыли в фойе учебного заведения. После торжественного прохождения юнармейских отрядов глава республики и участники церемонии возложили цветы к нему. В классе патриотического воспитания также открыли "парты героев" - в память о погибших в зоне СВО выпускниках школы, за которыми теперь будут сидеть лучшие ученики школы - победители олимпиад, отличники, активные участники школьной жизни. Супруга Героя России Елена Бронникова с сыновьями, которые живут в Майкопе, от имени семьи и родственников поблагодарила всех, кто участвовал в увековечении памяти Вадима Лемеша и воинов, павших в зоне специальной военной операции.