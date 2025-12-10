Балицкий предостерег жителей от мошенников, собирающих средства от его имени

Губернатор подчеркнул, что у него существует по одному официальному каналу в мессенджерах Telegram и Мах

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил жителей региона о действиях мошенников, которые от его имени пытаются организовать сбор средств, и призвал граждан доверять только официальной информации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Жители области сообщили мне, что в отдельных телеграм-каналах появилась информация о том, что я якобы объявил сбор средств. Проукраинские провокаторы и всякого рода мошенники не оставляют попыток ввести в заблуждение, множат фейки и ложную информацию", - написал он.

Балицкий подчеркнул, что у него существует по одному официальному каналу в мессенджерах Telegram и Мах, он не рассылает пользователям сообщений и не объявляет сборов денежных средств.

"Будьте внимательны: не переводите деньги, не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные. Если сталкиваетесь с подобным случаем - сразу сообщайте в правоохранительные органы", - добавил губернатор.