Администрация Петрозаводска не выявила нарушений в начислении зарплаты педагогам

Всего на прием в городскую администрацию пришли шесть человек

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Петрозаводска на личном приеме рассмотрели обращения по поводу начисления заработной платы педагогов в столице Карелии, нарушений не выявлено, сообщили в городской администрации.

В последние дни в соцсетях активно обсуждали уровень зарплат среди педагогов Петрозаводска. Чтобы ответить на вопросы учителей и воспитателей, городская администрация организовала личный прием. Ранее власти отметили, что за последние недели обращений от сотрудников детских садов по этому вопросу к ним не поступало.

"В администрации карельской столицы состоялся личный прием педагогов школ и детских садов города. Его провели председатель комитета социального развития Екатерина Реутова, а также начальник и специалист управления образования администрации Светлана Пахомова и Елена Ракитина. Они ответили на вопросы граждан и подробно разъяснили, как начисляется заработная плата. Всего на прием пришли шесть человек. По итогам рассмотрения обращений нарушений в начислении заработной платы не выявлено", - сказано в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в детском саду Лахденпохьи на протяжении двух месяцев воспитателям начисляли зарплату на уровне МРОТ без стимулирующих выплат. В районной администрации сообщили, что оклад выплачивали в полном объеме и без задержек. При этом власти подчеркнули, что для решения вопроса со стимулирующими выплатами они обратились в Министерство образования и спорта Карелии. Их планировали перечислить до конца года.

Позже в министерстве сообщили, что Лоухскому, Лахденпохскому и ряду других районов, где возникли трудности с выплатами педагогам, окажут финансовую поддержку. Дополнительные средства на выплату зарплаты работникам муниципальных детских садов и школ будут доведены в ближайшие сроки после издания необходимых актов.