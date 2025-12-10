В ЛНР приняли долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики утвердило региональную долгосрочную программу "Содействие занятости молодежи в Луганской Народной Республике на период до 2030 года". Цель документа - поддержка профессионального и кадрового потенциала республики, сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной политики.

"Правительство Луганской Народной Республики приняло Региональную долгосрочную программу Луганской Народной Республики "Содействие занятости молодежи в Луганской Народной Республике на период до 2030 года". Программа направлена на поддержку молодежи - будущего профессионального и кадрового потенциала республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа направлена на поддержку молодых специалистов, обеспечение гарантий в сфере труда и занятости, содействие трудоустройству и профессиональному развитию. Особое внимание уделяется созданию условий для получения качественного и доступного образования, а также первого трудоустройства выпускников.

"Реализация данной программы позволит повысить конкурентоспособность молодых людей на рынке труда, улучшить их карьерные перспективы и обеспечит регион квалифицированными кадрами", - добавили в ведомстве.