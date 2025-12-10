Умер научный руководитель ядерного центра в Сарове

Радию Илькаеву было 87 лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Научный руководитель ядерного центра в Сарове академик Радий Илькаев умер на 88-м году жизни. Об этом сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.

"Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие Росатома). Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны", - сообщил Сафонов в своем Telegram-канале.

Радий Илькаев работал во ВНИИЭФ с 1961 года, после окончания физического факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Большая часть научных достижений Илькаева связаны с созданием новых видов ядерного и термоядерного оружия и разработкой термоядерного реактора.

Под его руководством разработана концепция сверхмощной лазерной установки "Искра-6", основанная на лазере петаваттного уровня "Луч". Специалист по теоретической и экспериментальной ядерной физике, физике высоких энергий, созданию ядерных зарядов с улучшенными энергетическими характеристиками. Автор работ по проблеме повышения безопасности ядерных зарядов и боеприпасов. Создал ряд физико-математических моделей работы ядерных и термоядерных зарядов в широком диапазоне внешних (в том числе экстремальных) условий с учетом газодинамических процессов и процессов переноса электромагнитного излучения и нейтронов. Работал над проблемами конверсии оборонной науки и техники, а также применения достижений ядерной физики в мирных целях.

В 2000 году избран членом-корреспондентом РАН, в 2003 - действительным членом РАН.