Объекты культурного наследия предлагают разрешить продавать с участками

Такой законопроект внесен на рассмотрение Думы правительством РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается позволить инвесторам приобретать объекты культурного наследия народов РФ вместе с земельными участками, на которых они находятся. Инвесторы не смогут совершать с приобретенным имуществом сделки, пока не завершат его восстановление, проект размещен в думской электронной базе.

Законопроект внесен на рассмотрение Думы правительством РФ. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий".

Согласно пояснительной записке, значительная часть объектов культурного наследия народов РФ находится в неудовлетворительном состоянии, и расходы на их восстановление могут превышать последующий доход инвестора от использования после ремонта.

"С целью повышения спроса на такие объекты, находящиеся в федеральной собственности, предложено создать механизм, позволяющий одновременно с предоставлением в аренду, или продажей земельных участков единого института развития, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или заключением договоров о комплексном развитии незастроенной территории продавать объекты культурного наследия единого института развития одновременно с продажей или предоставлением в аренду земельного участка, на котором расположен такой объект культурного наследия", - говорится в тексте документа.

Проект был разработан для реализации послания президента РФ от 30 марта 2024 года, согласно которому необходимо разработать, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ на период до 2045 года, предусматривающей в том числе оптимизацию процедур вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Законодательно уже изменены отдельные положения, регулирующие вопросы передачи объектов культурного наследия инвесторам - в частности, в 2023 году была разрешена их продажа на аукционе и предусмотрена возможность устанавливать льготную выкупную цену за объекты и земельные участки под ними.

Проектом закона предлагается ввести гарантии сохранения и восстановления инвесторами таких объектов - ограничения на совершение сделок с переданными инвестору объектами и земельными участками, на которых они расположены, до завершения мероприятий по сохранению и восстановлению объекту. При этом ограничения не будут распространяться на случаи передачи таких объектов в залог банку, предоставившему целевой кредит на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, перехода права собственности на помещения в многоквартирном доме, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства.