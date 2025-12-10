В Краснодаре представили книгу памяти о героях, погибших на СВО

Изданная книга включает воспоминания, истории, а также письма благодарности бойцам

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Презентация книги памяти "Шагнувшие в вечность" о героях специальной военной операции (СВО), павших на передовой, состоялась в Краснодаре, передает корреспондент ТАСС из зала Кубанского государственного технологического университета.

"Это не просто сборник биографий. Это 105 личных историй, написанных семьями героев. На этих страницах оживает память. Это голоса с линии фронта, дошедшие к нам не через рацию, а через сердце. Книга станет живым памятником", - говорится в приветственном слове вице-губернатора Краснодарского края Александра Топалова, которое зачитала на открытии замначальника управления по реализации общественных проектов департамента внутренней политики администрации региона Татьяна Сигидина.

Изданная книга включает воспоминания, истории и личные воспоминания родных и близких героев. Также на ее страницах - письма благодарности бойцам СВО, написанные во время Автотура памяти по городам России в 2024 году. Это письма детей, пожилых людей, волонтеров, россиян и иностранцев - все они выразили признательность за мужество и героизм наших защитников.

На мероприятии прозвучали военные песни, выдержки из книги, память защитников Родины почтили Минутой молчания. Гостями презентации стали представители регионального фонда "Защитники Отечества", члены Общественной палаты Краснодара, представители власти, духовенства, студенты и преподаватели вуза, где прошла презентация, а также семьи героев СВО с портретами погибших бойцов.