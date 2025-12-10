ГАИ Москвы опровергла информацию о штрафе за Георгиевскую ленту на машине скорой помощи

В ведомстве предложили обращаться за официальными комментариями в пресс-службу столичного полицейского Главка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Информация о штрафе водителя скорой помощи за изображение Георгиевской ленты на автомобиле не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

"В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудниками столичной полиции была выявлена публикация о якобы безосновательном привлечении сотрудниками Госавтоинспекции водителя скорой помощи к административной ответственности за нанесенное на спецавтомобиль изображение Георгиевской ленты. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в ходе обеспечения безопасности дорожного движения Москвы в сентябре были выявлены факты эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи с нарушениями требований к цветографическим схемам. А именно, на бортах спецавтомобилей был размещен не предусмотренный нормативными актами текст.

В результате транспортному предприятию было внесено представление об устранении нарушений. Генеральный директор предприятия в ответе на представление сообщил, что оно рассмотрено с участием служб, ответственных за выпуск транспортных средств на линию. Особое внимание обращено на соблюдение ПДД и в части соответствия транспортных средств требованиям, предъявляемым к автомобилям оперативных служб. Однако 9 декабря сотрудники ГАИ во время несения службы вновь остановили машину скорой помощи с надписями, не соответствующие стандартам. В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. В момент оформления административного правонарушения пациентов в автомобиле скорой помощи не было.

"В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции продолжается комплекс мероприятий по контролю за соблюдению требований законодательства. Предлагаем представителям СМИ и блогсферы критически относиться к непроверенным источникам информации и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу столичного полицейского Главка", - отметили в пресс-службе.