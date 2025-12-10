В Московский Кремль привезли главную новогоднюю ель

К 25 декабря ее украсят и установят на Соборной площади

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Главную новогоднюю ель привезли из Рузского округа Московской области в столицу для последующей установки на Соборной площади, передает корреспондент ТАСС.

100-летняя ель высотой 26 м была выбрана отборочной комиссией из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда.

Ель спилили 8 декабря в деревне Землино, упаковали и подготовили к переезду. К 25 декабря ее установят и украсят. В Управлении делами президента РФ отметили, что после праздников дерево, как и во все предыдущие годы, будет отправлено на переработку, а семена из его шишек будут посажены по всей стране.