ТАСС: учебные центры ВСУ внешне схожи с местами лишения свободы

Они обнесены бетонным забором высотой более трех метров, покрытым колючей проволокой

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Учебные центры для мобилизованных в ВСУ внешне напоминают колонии строгого режима, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Обычно учебные центры ВСУ обнесены бетонным забором высотой более трех метров, покрытым колючей проволокой. Со стороны это может напоминать колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.

Ранее бывший украинский военнослужащий Валерий Сливка в видео ТАСС рассказал, как решил не продолжать службу в рядах ВСУ и сбежал из учебного центра в Днепропетровске.