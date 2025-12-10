В Гудермесе ввели в эксплуатацию жилой комплекс и бульвар

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, при благоустройстве также учтены потребности маломобильных групп населения

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Два девятиэтажных дома и пешеходный бульвар ввели в эксплуатацию во втором по величине городе Чечни Гудермесе. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Настоящим подарком для жителей второго по величине города Чеченской Республики стала сдача в эксплуатацию комплекса из двух девятиэтажных жилых домов на 216 квартир в его центральной части. Тут оборудованы детские игровые площадки, зона отдыха, место для занятий воркаутом, большая парковка для автомобилей", - написал Кадыров, добавив, что проект является инвестиционным.

По его словам, благоустройство "Бульвара чеченской природы" стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

"Это место для пешеходных прогулок, которое значительно преобразило в лучшую сторону внешний облик Гудермеса. Теперь у жителей и гостей города имеется комфортный доступ к госучреждениям, банкам и мечети. При его благоустройстве также учтены потребности маломобильных групп населения", - добавил глава Чечни.